Талановита українська співачка Санта Дімопулос, яка стала переможницею сьомого сезону шоу "Танці з зірками", розповіла шанувальникам, як доглядає за собою.

Як пише Politeka.net, 34-річна співачка українсько-ассирійського походження Санта Дімопулос прославилася після участі у відомому гурті Костянтина Меладзе "ВіаГра". Окрім цього, дівчина була солісткою гурту "7 небо", є чемпіонкою світу із бодібілдингу та фітнесу. Також Санта Дімопулос разом із хореографом Максимом Леоновим перемогла у сьомому сезоні шоу "Танці з зірками".

У своєму Instagram Саната часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу співачка вирішила показати свій вечірній догляд та записала сторіс у ванній. Так, Санта у халаті розповіла, що перед сном користується спеціальною сироваткою для шкіри голови.

"Треба наносити один раз на добу, я роблю це на ніч", - розповіла співачка про використання продукту.

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Нагадаємо, що Санта Дімопулос вигуляла в Парижі стильний образ зі шкіряними штанами: "Були на виставці".

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