"Пора виходити в люди"

Нове фото зі співаком та екс-суддею "Голосу країни" Даном Баланом викликало переполох в Мережі - незважаючи на маскування, користувачі зрозуміли, де він знаходився.

Так, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували цікавий кадр з 42-річним молдавським виконавцем Даном Баланом, передає Politeka.net.

Співак був у темній кофті з капюшоном і чорних сонцезахисних окулярах, його обличчя "прикрашала" щетина, якій явно кілька днів. На знімку зображений ще один чоловік, який, мабуть, попросив артиста зробити з ним селфі.

"А Дан вміє маскуватися😅 😎", - підписав фото автор поста.

У коментарях користувачі вирахували місцезнаходження Балана - нібито селище Пилипець у Закарпатській області.

"пора виходити в люди... досить маскуватися... зачекалися"

"Пилипець, Закарпатська область, що там робить Дан і його менеджер Грушина??? - може кліп знімали"

"може кліп знімають... вона ж знімала з Даном "Дихають про кохання"

Судячи з усього, це фото було зроблено в ті дні, коли співачка Тіна Кароль, з якою Дану довгий час приписували роман, перебувала у Великобританії - в гостях у сина, який там навчається.

Нагадаємо, Балан в обнімку з відомою серцеїдкою розчарував фанаток: "Дан, ти ж говорив, що з заміжньою ні-ні"

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль поділилася щастям поруч з головним чоловіком свого життя: "Так радісно"

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