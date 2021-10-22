Хто цього разу братиме інтерв'ю в зірок

Відома українська телеведуча Катерина Осадча вже понад 15 років веде телепрограму "Світське життя", однак цього року через вагітність її довелося замінювати у деяких випусках.

Як пише Politeka.net, у серпні цього року телеведуча Катерина Осадча втретє стала мамою. У шлюбі із Юрієм Горбуновим Осадча народила двох хлопчиків – 4-річного Івана та двомісячного Данила. Від попереднього шлюбу у Осадчої, нагадаємо, є 19-річний син.

Через вагітність, пологи та догляд за маленьким сином, Осадчу довелося замінювати. Так, роль ведучих приміряли солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька, співачки Настя Каменських, Наталія Могилевська, телеведучі Людмила Барбір та Тимур Мірошніченко, а також спортсменка Анна Різатдінова.

Тепер же на офіційній сторінці програми в Instagram повідомили, що в наступному випуску інтерв’ю у зірок братиме співачка Світлана Тарабарова.

"Світська репортерка цього тижня - співачка Світлана Тарабарова 😉 Разом із сонячною артисткою завітали на таку атракцію як dinner in the sky😉 З усіх запрошених ведучих "Світського життя" Світлана виграла найбільший суперприз - зйомку підводок у небі, на висоті 50 метрів🤦🏼‍♀️😂 Що з того вийшло - у неділю о 18.30 на @1plus1_ua 👀", - написали на сторінці.

"Яка класна Тарабарова! Бачили її в Мелітополі, блін, красотка, запальничка, та ще й УКРАЇНКА!!😘😘😘", "Классна така 🙌🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Яка гарнюнічкаа 😍🔥", - написали шанувальники у мережі.

Рaніше Politeka писала, що Осадчу у Світському житті замінили співачкою, яка боролася за поїздку на "Євробачення": "Як вам?".

Нагадаємо, що відомий красунчик став новою заміною Осадчої на "Світському житті" після Могилевської та Зарицької: "Буде супер".

A ще Politeka повідомляла, що молода співачка стала новою заміною Осадчої в "Світському житті" після Каменських і Могилевської: "Літай, як на крилах".