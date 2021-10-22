Відомий український телеведучий та журналіст, ведучий програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав шанувальникам не туристичні місця в Пакистані та розповів про інший бік країни.

Як пише Politeka.net, 38-річний Дмитро Комаров, який вже багато років веде тревел-програму "Світ навиворіт", часто розповідає шанувальникам про свої пригоди в інших країнах.

Цього разу Комаров із знімальною групою відправилися в Пакистан. Так, телеведучий вирішив показати інший бік країни, побувати у нетуристичних та навіть небезпечних місцях. Він побував у місті Пешавар на кордоні із Афганістаном. Там дійсно небезпечно, у Комарова була охорона.

"Ми покажемо вам те, про що мене найбільше питали. Те, що не зможуть зняти 99% журналістів. Кажу впевнено, тому що цей сюжет став можливий тільки завдяки довгій і щільній роботі з Пакистаном і сформованій довірі", - каже Дмитро.

Так, телеведучий подякував пакистанській владі за те, що вони нічого не приховували та розповів шанувальникам, як побував на ринках і в майстернях, де можуть виготовити копію будь-якої зброї.

"Повірте, буде цікаво не тільки хлопчикам, але і дівчаткам. Такого в Голлівудських блокбастерах не побачиш, тому що у нас не кіно, а правда. У Пешаварі на кордоні з Афганістаном, де живуть пуштуни, зброя - це частина культури", - розповідає Комаров.

Так, ведучий "Світ навиворіт" опублікував серію фото, на якому показав, як виготовляють зброю та навіть взяв до рук заготовку для пістолету.

"Для мене це найсильніший в емоційному плані випуск, який змушує змінити свою думку про людей", - зізнався ведучий.

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