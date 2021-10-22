Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова знову вийде на паркет шоу "Танці з зірками" та станцює в парі разом зі співаком Melovin’ом та його партнеркою Лізою Русіною, із якими напередодні мала конфлікт.

Як пише Politeka.net, 33-річна хореографиня Ілона Гвоздьова, яка у 2018 році перемогла у шоу "Танці з зірками" в парі з Ігорем Ласточкіним, заявила, що не братиме участі у новому сезоні проєкту. Попри це, у своєму Instagram Гвоздьова активно обговорює та оцінює виступи учасників. Нещодавно між нею та парою Melovin і Ліза Русіна виник серйозний конфлікт, через негативні відгуки Гвоздьової на танець учасників. Ілона сказала, що танці пари їй не подобаються, на що Русіна не стала мовчати. Вона сказала, що "один раз виграти у шоу ще нічого не означає".

Що цікаво, на офіційній сторінці проєкту розповіли, що Гвоздьова повернеться на паркет "Танців з зірками". До того ж, вона станцює разом із Melovin’ом та Русіною.

Зауважимо, що така ідея не дуже сподобалася шанувальникам.

"Це стрес для всіх 😮", "Ну і нащо цей цирк? Ілона принижує Лізу, а ви її до них у пару) 🙃 треш...", " Іронічно", "Так нарооод, їх, так званий, конфлікт був взаємопіаром, прокиньтеся. ВСЕ за сценарієм 🙌👌🏻", " 🙈 що я можу написати в цій ситуації.. Сил та Божої допомоги бажаю Лізі та Мелу ❤️🙏 Хай все пройде якомога краще для них. Буду підтримувати", - написали в мережі.

Зауважимо, що Гвоздьова критикує не тільки співака. Нещодавно вона написала, що їй не сподобався танець зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" Артура Логая. До того ж, оцінку від хореографині отримала й солістка гурту Kazka Олександра Зарицька. Гвоздьова була загалом задоволена танцем співачки, однак зауважила, що підтримки їй все ще даються важко.

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