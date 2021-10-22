У мережі показали, як виглядав відомий український телеведучий, чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов чверть століття тому; на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували чорно-білу світлину 25-річного ведучого.

Як пише Politeka.net, 51-річний Юрій Горбунов у 2017 році одружився із телеведучою Катериною Осадчою. Нещодавно зірка народила Горбунову другого сина Данила. Загалом пара виховує трьох хлопців – 4-річного Івана, двомісячного Данила та 19-річного сина Каті від першого шлюбу Іллю.

Горбунов – активний користувач Instagram, він часто публікує як особисті фото, так і фото з сім’єю. Окрім цього, світлини телеведучого з’являються на сторінках різних телепрограм. Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" показали, як Горбунов виглядав у 25 років.

"Юрій Горбунов у 25 років і зараз 😎 Що скажете, 51-річний актор Юрій Горбунов дуже змінився? Діліться в коментарях 🔥", - написали в мережі.

Шанувальники поставили лайки та написали свою думку.

"Завжди красень 💓💓💓", " Такий красивий", " Йому 51 !!!! Ого, не знала. Скільки його пам'ятаю, то взагалі не змінюється", " Стоп ... йому 51😮 я в шоці", "Зовсім не змінився. Такий же гарний 😍👏🔥😍", " Майже не змінився", " А по-моєму і не змінився зовсім і там, і там🔥💣🚀✌😉", "25-літній схожий на Андрія Шевченко!", - написали в мережі.

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