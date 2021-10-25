Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, отримала багато компліментів за свій стильний осінній образ.
Даша Ульянова активно веде свій Instagram, на якому у неї 281 тисяча підписників, пише Politeka.net. Дівчина почала набирати популярність після того, як взяла участь в відомому проекті, героєм в якому був пілот Макс Михайлюк.
Красуня не зупиняється на досягнутому. Так, нещодавно вона стала ведучою програми на одному з музичних телеканалів.
А акаунті Instagram зірка не перестає ділитися красивими фото. Зокрема, Даша Ульянова в недавньому пості з'явилася в стильному луці - косусі, джинсах і кросах, а завершили образ красиві аксесуари. У руці ж переможниця шоу несла пакет дорого бренду Dior.
"Коли в душі парижанка😅 🥰", - написала ведуча.
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За 11 годин публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.
"Вбрання, як з 2010🔥"," красуня!!!Стильна!!!😍😍😍 Кроси 🔥🔥🔥!!!", "А у ванній? 😂 італійка?", "Як завжди шикарна, хоч в Парижі хоч де!!❤ ️ ", "Кайф😍 🔥", " сонячна яка😍 😍 😍", " вогонь🔥 🔥 🔥 🔥"," подобається, як поєднуєш кольори, підкреслюючи цікаві деталі", - написали користувачі Мережі.
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