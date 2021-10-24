Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка декілька років тому вийшла заміж за репера Потапа, відправилася з чоловіком на відпочинок, звідки ділиться із шанувальниками яскравими кадрами.
Як пише Politeka.net, 34-річна відома співачка Настя Каменських, яка зараз будує сольну кар’єру під псевдонімом NK, та її 40-річний чоловік Потап (Олексій Потапенко) відправилися на відпочинок в Об’єднані Арабські Емірати.
У своєму Instagram Настя активно ділиться світлинами із відпустки з чоловіком. Цього разу співачка показала шанувальникам ранішню суботню прогулянку.
"Ранкові суботні вайби 🌿", - написала співачка.
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На прогулянку співачка одягнула звичайну білу футболку та сині джинси. На плечах у Насті був чорний рюкзак. Співачка прогулювалася містом без макіяжу та укладки, насолоджуючись відпочинком.
Шанувальники поставили майже 10 тисяч лайків за 20 хвилин та написали багато коментарів.
" ❤️Красоточка!!!", " Гарнюня 😍😍😍", " Моя красотка❤️", " Гарнюня❤️", " Обожнюю Настеньку😍", " Передайте нам тепло, сонечко, зелень))))", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що на шоу "Маска" розсекретили Баяна, Данилко не впізнав близького друга: "Був упевнений, що це...".
Нагадаємо, що Каменських у білому міні влаштувала райський відпочинок з самого ранку: "Вихідні будуть найсолодшими".
A ще Politeka повідомляла, що Потап у ванній показав, як розважається наодинці з Каменських: "Через екран відчувається".