У мережі з’явилося нове фото голлівудської акторки та режисерки Анджеліни Джолі, яка продовжує дивувати публіку своїм моложавим виглядом та обличчям без зморшок.
Як пише Politeka.net, на фан-акаунті 46-річної голлівудської акторки та режисерки Анджеліни Джолі, яка нещодавно зіграла провідну роль у фільмі "Вічні, часто з’являються фото зірки.
На новому опублікованому фото Джолі постала з ідеальним макіяжем на зачіскою. Акторка одягнула чорний наряд на брительках, який засвітив одне з її татуювань на спині.
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Це – буддійська мантра на палійській мові, яка має охороняти камбоджійського сина Джолі Меддокса від злої долі.
Шанувальникам сподобалася нова світлина на фан-акаунті акторки, вони залишили багато реакцій.
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