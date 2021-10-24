У мережі з’явилося нове фото голлівудської акторки та режисерки Анджеліни Джолі, яка продовжує дивувати публіку своїм моложавим виглядом та обличчям без зморшок.

Як пише Politeka.net, на фан-акаунті 46-річної голлівудської акторки та режисерки Анджеліни Джолі, яка нещодавно зіграла провідну роль у фільмі "Вічні, часто з’являються фото зірки.

На новому опублікованому фото Джолі постала з ідеальним макіяжем на зачіскою. Акторка одягнула чорний наряд на брительках, який засвітив одне з її татуювань на спині.

Це – буддійська мантра на палійській мові, яка має охороняти камбоджійського сина Джолі Меддокса від злої долі.

Шанувальникам сподобалася нова світлина на фан-акаунті акторки, вони залишили багато реакцій.

Рaніше Politeka писала, що дочка Анджеліни Джолі Шайло в сукні скопіювала образ матері, фанати ахнули: "Вона більше схожа на...".

Нагадаємо, що схудла Анджеліна Джолі збентежила фігурою в новій зйомці на гойдалках: "Без сліз не поглянеш".

A ще Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі вразила розтяжкою, повиснувши на канатах: "Виглядає такою щасливою".