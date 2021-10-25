Популярний український ведучий, суддя шоу "Співають всі" Слава Дьомін опублікував нове відео, на якому захопив танцями разом із молодим виконавцем Антоном Вельбоєм.

Як пише Politeka.net, відомий український ведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін часто бере інтерв’ю у зірок українського шоу-бізнесу. Цього разу до студії завітав молодий український виконавець, учасник шоу "Х-Фактор" та автор хіта "Гуси" Антон Вельбой.

У своєму Instagram Дьомін поділився цікавим танцем, який вони з Вельбоєм станцювали під його трек "Вишні".

"Танцювальний ансамбль "Гнила вишня"😂 @a.wellboy", - з гумором написав Дьомін.

Шанувальникам сподобався танець Дьоміна та Вельбоя, вони написали багато коментарів.

"Я не розумію, чому Слава ще не на "Танцях з зірками", ось хто може піддати 🔥🔥🔥в шоу", " Дай Бог Вам здоров'я, який ви енерджайзер❤️", " 😂😂😂😂😂разів 10 подивилася )))) прикольні", " Супер, 10 из 10 🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏😂", " А я сподівалась пісня буде "про Таніних колишніх - гуси")))) Жарт зранку розірвав, як і багато іншого)) Хоча, там де гуси, там і вишні)) Головне, щоб качало)))", - написали в мережі.

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