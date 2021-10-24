Відома українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка вже більше пів року зустрічається зі скандальним Олександром Волошином, розповіла про стосунки із набагато старшим чоловіком.

Як пише Politeka.net, 20-річна українська блогерка, співачка та акторка Анна Трінчер, яка представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" у 2015 році та знялася в популярному серіалі "Школа" й комедії "Скажене весілля", дала відверте інтерв’ю, у якому розповіла про свої стосунки із старшим чоловіком.

Як відомо, зараз Трінчер зустрічається зі скандальним блогером Олександром Волошиним, а до цього мала стосунки із Богданом Осадчуком. Однак у відвертому інтерв’ю Маші Виноградовій Анна розповіла про токсичні стосунки із на 15 років старшим чоловіком, коли акторці було 18 років.

За словами Трінчер, вона переїхала жити до цього чоловіка на п’ятий день стосунків та дуже про це пожаліла.

"Я згадую цей період, як в омуті. Я не пам’ятаю взагалі, що відбувалося у мене в голові. Єдине, що я пам’ятаю та досі лікую, сама з собою проговорюю ці моменти, що я стала "терпилою". От мені щось не подобалося, а я не могла цього висказати людині. Я постійно ходила, це був як страшний сон", - зі сльозами на очах згадує Трінчер.

Рaніше Politeka писала, що Анна Трінчер в сукні з безсоромним вирізом козирнула на червоній доріжці: "Мамуся мені говорила...".

Нагадаємо, що зірка "Скаженого весілля" Трінчер після витівки її бойфренда Волошина засвітилася з колишнім: кадри.

A ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер приголомшила молодим виглядом своєї мами, схожа на фотомодель: "Якою я буду, коли підросту".