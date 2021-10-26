Четверта дружина відомого співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова поділилася із шанувальниками світлиною із чоловіком, коли вони були ще не знайомі.
Як пише Politeka.net, 55-річний відомий український співак Віктор Павлік та 27-річна Катерина Реп’яхова одружилися трохи більше року тому, а вже 15 червня 2021 року в пари народився первісток – син Михайло.
Катерина – четверта дружина співака, від попередніх шлюбів у нього вже є син Олександр та дочка Христина, ще один син Павліка Павло помер у серпні минулого року від раку.
Велика різниця у віці не завадила Павліку одружитися зі своєю концертною директоркою Реп’яховою. Жінка не приховує, що з дитинства була фанаткою співака, ходила на його концерти та мріяла познайомитися. У своєму Instagram Катя опублікувала світлину, де вона сфотографувалася з майбутнім чоловіком, будучи ще його фанаткою.
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"За п’ять років до нашого знайомства. Ці люди ще не знають, що стануть найріднішими", - написала Реп’яхова.
Рaніше Politeka писала, що Репяхова після конфлікту з ексдружиною Павлика заговорила про свої принципи: "Так набагато простіше жити".
Нагадаємо, що ексдружина Павлика в розпал конфлікту поділилася одкровенням покійного сина: "Пишаюся тобою".
A ще Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика поскаржилася на фігуру після пологів: "Вперше в житті я комплексувала".