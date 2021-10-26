Чоловік продюсерки Олени Мозгової, співак Девід Аксельрод, який брав участь у шоу "Голос країни", розповів журналістам, як переніс коронавірус.

Як пише Politeka.net, 38-річнй співак Девід Аксельрод (ім’я при народжені Володимир Ткаченко), який брав участь у вокальному шоу "Голос країни" та навіть дійшов до півфіналу, одружений із колишньою дружиною Олександра Пономарьова Оленою Мозговою.

Так, на початку цього року жінка повідомила громадськості, що Девід захворів на коронавірус і бореться із важкою недугою у лікарні. Після хвороби Девід сильно набрав вагу, у нього почало випадати волосся, тому замість довгої шевелюри, яку співак мав раніше, він тепер носить коротку стрижку.

В інтерв’ю журналістам "Зіркового шляху" виконавець розповів, як справився із небезпечною хворобою.

"Багато чого було, чесно, з організмом. Я вже бачив тітку з косою, тому як я можу вам пояснити, чи є якісь симптоми. Багато всього було просто. Мене тіло взагалі не слухалося", - сказав Аксельрод, який провів у у лікарні три тижні.

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Нагадаємо, що дочка Олени Мозгової і зірки "Голосу країни" викликала фурор на публіці: "Ох і виросла...".

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