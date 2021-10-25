Переможець вокального шоу "Голос країни" Сергій Лазановський продовжує активну концертну діяльність під псевдонімом RIDNYI через півроку після закінчення проєкту.
Як пише Politeka.net, 26-річний співак, який родом із села Попельники в Івано-Франківській області, вирішив спробувати свої сили та взяв участь у вокальному шоу "Голос країни".
Так, співак став переможцем проєкту в команді Наді Дорофєєвої. Із моменту закінчення шоу пройшло вже пів року. У своєму Instagram співак написав довгий пост з цього приводу. Він подякував своїй наставниці Дорофєєвій та шанувальникам і сказав, що без вагань пройшов би цей шлях ще раз.
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"Життя на проєкті було різним✨ І якщо б в мене була можливість повернутись в минуле, і прожити ці емоції хоча б ще раз, то я б не вагаючись повернувся❤️ Я часто переглядаю ваші відео-реакції на кожен мій прохід в наступний етап😍 вони безцінні🥺", - написав співак.
Зауважимо, що зараз Сергій продовжує активну концертну діяльність, їздить у різні куточки України.
"Болехів, я закохався❤️
Ви такі крутезні, що в мене не вистачає слів❣️ Обійняяяяявввв вас, ріднусики✨", - написав Лазановський.
"Побережжя, крутезні ви🔥 Стільки енергії, що на тиждень вистачить❣️", - сказав виконавець про концерт в селі Побережжя.
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