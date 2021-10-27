Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"

Українська легендарна виконавиця Софія Ротару більше 20 років тому поховала свого першого і єдиного чоловіка - як зараз виглядає його могила.
Співачка була одружена з музикантом Анатолієм Євдокименком з 1968 року до самої його смерті в 2002-му, передає Politeka.net. Чоловік української легенди помер у віці 60 років від інсульту.
Виконавиця важко пережила смерть чоловіка, і більше не вийшла заміж.
Відомо, що Анатолій Євдокименко - Народний артист України. Крім того, що чоловік Софії Ротару був талановитим музикантом, також він працював режисером-постановником всіх концертних програм дружини.
Чоловік української легенди був похований у Києві на Байковому кладовищі. У мережі опублікували фото, як виглядає зараз могила музиканта.
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Зазначимо, сестра Софії Ротару, Ауріка, в інтерв'ю "Собеседнику" розповіла, що Анатолій Євдокименко закохався в майбутню артистку відразу. У пари був міцний союз в любові і турботі.
З різницею в рік у музиканта сталося два інсульти. Софія Ротару разом з сином, Русланом, робили все можливе, щоб повернути Анатолія до нормального життя, але, на жаль, в 2002 році той помер на руках артистки в київській лікарні.
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