Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відправився на відпочинок за кордон, продовжуючи інтригувати своїх шанувальників.
Популярний в Україні ресторатор, повернувшись до Києва з Канади, відправився в нову подорож, повідомляє Politeka.net.
Ресторатор довго інтригував своїх шанувальників, куди тримає шлях, а пізніше все ж зізнався - він полетів на Мальдіви.
При цьому шоумен продовжує тримати в секреті, з ким відпочиває. У нових же сторіс Instagram Ектор Хіменес-Браво несподівано показав хлопчика чимось схожим на нього.
На відео ресторатор відобразив, як дитина дивиться мультфільми на телефоні.
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"Тихіше! Йдуть мультики", - написав суддя "Майстер Шеф".
А пізніше ресторатор показав, як купається з хлопчиком у басейні. Дитина сміялася, розважаючись у воді з Ектором.
"Дитячі емоції найщиріші", - написав ресторатор.
Зазначимо, ресторатор розповів, що розлучився зі своєю пасією, і вже тривалий час сам. Однак в нових сторіс на Мальдівах Ектор Хіменес-Браво ніби всіляко натякає, що його серце знову невільно і він проводить час з коханою.
До слова, в одному з інтерв'ю ресторатор розповів, що його приваблюють амбітні жінки.
Нагадаємо, Хіменес-Браво оголосив своїй улюблениці, з якою живе, що відлітає з України
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво, який натякнув на участь у "Холостяку", показав, як шикує на Мальдівах
Також Politeka повідомляла, що Ектор Хіменес-Браво, який жив у злиднях, розповів, на що тепер витрачає гроші