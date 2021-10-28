Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відправився на відпочинок за кордон, продовжуючи інтригувати своїх шанувальників.

Популярний в Україні ресторатор, повернувшись до Києва з Канади, відправився в нову подорож, повідомляє Politeka.net.

Ресторатор довго інтригував своїх шанувальників, куди тримає шлях, а пізніше все ж зізнався - він полетів на Мальдіви.

При цьому шоумен продовжує тримати в секреті, з ким відпочиває. У нових же сторіс Instagram Ектор Хіменес-Браво несподівано показав хлопчика чимось схожим на нього.

На відео ресторатор відобразив, як дитина дивиться мультфільми на телефоні.

"Тихіше! Йдуть мультики", - написав суддя "Майстер Шеф".

А пізніше ресторатор показав, як купається з хлопчиком у басейні. Дитина сміялася, розважаючись у воді з Ектором.

"Дитячі емоції найщиріші", - написав ресторатор.

Зазначимо, ресторатор розповів, що розлучився зі своєю пасією, і вже тривалий час сам. Однак в нових сторіс на Мальдівах Ектор Хіменес-Браво ніби всіляко натякає, що його серце знову невільно і він проводить час з коханою.

До слова, в одному з інтерв'ю ресторатор розповів, що його приваблюють амбітні жінки.

Нагадаємо, Хіменес-Браво оголосив своїй улюблениці, з якою живе, що відлітає з України

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