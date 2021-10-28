Співачка Slavia, яка багато років прожила із виконавцем та детективом шоу "Маска" Дзідзьо, розповіла, що офіційно вони ще не розлучилися та пожаліла чоловіка.

Як пише Politeka.net, цього року співак Михайло Хома, який побудував успішну кар’єру під псевдонімом Дзідзьо, заявив про розлучення з дружиною Ярославою, із якою знайомий близько 20 років.

Після оголошення про розрив, який викликав резонанс у шоу-бізнесі, жінка почала сольну кар’єру під псевдонімом Slavia та вже випустила декілька треків.

Як відомо, співачка прийшла підтримати колишнього чоловіка на прем’єрі його фільму "Де гроші".

В інтерв’ю журналістам "Зірковий шлях" Slavia зізналася, що особисто Дзідзьо її не запрошував.

"Звісно, ​​Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, у кого питати. Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає у творчість. Він живе цим, не спить, не їсть, бідний схуд, бігає тут", - сказала колишня дружина.

Окрім цього, Ярослава Притула (справжнє ім’я співачки) заявила, що офіційно вони із Дзідзьо ще не розлученні – вони зараз на етапі поділу майна. Однак, за словами співачки, усе відбувається без скандалів, мирно і по-дружньому.

Окрім цього, нещодавно Slavia прокоментувала чутки про те, що їхній шлюб розпався через роман Дзідзьо зі своєю кумою, співачкою Олею Цибульською. За словами Ярослави, такі чутки були вигідні шоу-бізнесу, але між її колишнім та Цибульською "нічого не було і бути не може".

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