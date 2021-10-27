Співачка Олександра Зарицька, яка вирішила взяти участь в шоу "Танці з зірками", прокоментувала чутки про її роман із партнером на проєкті Юрієм Мєшковим.

Як пише Politeka.net, фронтвумен популярного гурту "KAZKA" Олександра Зарицька прийняла челендж та стала учасницею шоу "Танці з зірками". Перед проєктом виконавиця схудла на 16 кілограмів. За словами Саші, вона не буде на цьому зупинятися та продовжить контролювати своє харчування.

Разом зі своїм партнером по шоу Юрієм Мєшковим Зарицька дала інтерв’ю у програмі "Твій день", одним із ведучих якої є суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма. Так, співачку запитали про чутки щодо роману із Мєшковим. Зарицька ухилилася від відповіді та сказала, що, звичайно, вони зустрічаються кожного дня, але на репетиціях до шоу.

Така відповідь Яму не влаштувала і він вирішив перепитати про роман.

"Користуючись моментом, що переді мною немає паркету танцювального, а під столом немає оцінок, ми так на лимонадику тут сидимо… Мені здалося, чи ми все ж таки не почули відповідь на питання щодо роману", - сказав суддя шоу.

Зарицька спробувала викрутитися і сказала, що вони з Юрою прекрасно почуваються на такому рівні, як є зараз, і вона не хоче заганяти себе у рамки. Також співачка порадила спостерігати за ними на шоу.

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