Відома українська телеведуча Маша Єфросініна, яка полетіла на відпочинок з сім’єю, розповіла про те, як хотіла вразити чоловіка та зайнялася дайвінгом без підготовки; усе мало не закінчилося трагедією.

Як пише Politeka.net, 42-річна популярна українська телеведуча Маша Єфросініна, яка є однією із зіркових детективів на шоу "Маскарад", тренером на "Лізі сміху" та має декілька авторських проєктів на YouTube ("Екзамен", "Взрослые девочки" з Олею Поляковою) полетіла на Мальдіви із чоловіком та сином.

У своєму Instagram Маша показує шанувальникам яскраві кадри з відпочинку. Так, телеведуча показала, як її чоловік Тимур та син Олександр розглядають морське дно через окуляри та пригадала свій невдалий досвід у дайвінзі.

"Коли ми ще зустрічалися з Тимуром, я хотіла справити на нього враження і погрузилася з ним на дайвінзі зразу на тридцятку… Без підготовки! Кессоної хвороби, слава Богу, не було, але шок і паніка довго не відпускали. Відтоді я під воду ні-ні", - розповіла Єфросініна.

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