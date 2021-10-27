Рідна дочка знаменитої голлівудської актриси і режисера Анджеліни Джолі останнім часом не перестає дивувати зовнішністю, адже змінила імідж.
Старша рідна дочка голлівудських зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, Шайло Джолі-Пітт, змінила імідж, чим здивувала весь світ, передає Politeka.net.
З дитинства красуня вкрай рідко з'являлася на публіці в сукнях. З чотирьох років вона носила переважно футболки, штани і брючні костюми, і була схожа на хлопчика.
А кілька років тому в мережі стали ходити чутки, що Шайло мріє поміняти стать, і навіть вже почала приймати гормональну терапію.
Яке ж було здивування всіх, коли на прем'єрі картини "Вічні", де знялася Анджеліна Джолі, 15-річна Шайло з'явилася в сукні, з красивою зачіскою і при макіяжі.
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"Шайло вразила жіночністю і викликала фурор", - написали про підлітка в одній з груп в Instagram.
"Дуже на маму схожа. І дуже гарна😍", " прекрасні обидві 😍", " Фух, здоровий глузд восторжествував! 👏 ", "Суміш Піта і Джолі на тата більше схожа"," Шайло хороша, але мамка вогонь🔥"," яка гарненька дівчинка, і навіщо було грати в хлопчика"," Ну вона звичайно красуня 😁 вся в маму хоча тато теж хороший"," зате Джолі стала схожа на китайську ляльку (Барбі) штучна вся якась",-написали користувачі Мережі.
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