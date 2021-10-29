Дружина відомого співака і музиканта, учасника групи "5'nizza" Сергія Бабкіна, Сніжана, поділилася секретом спокою після серії операцій у чоловіка на очах і розкритті правди про його численні зради.

36-річна Сніжана Бабкіна опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала без макіяжу, в "похідному" вбранні та зі щасливою посмішкою на обличчі, передає Politeka.net.

Після всіх життєвих негараздів, дружина музиканта знайшла віддушину в медитаціях. Дівчина позувала, згідно з геометкою, в Шульговському лісі і хвалилася знайденими грибами.

"Намедитували собі ліс, гриби, емоції!💚", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Теж дуже люблю ліс і гриби збирати, душею прям відпочиваєш🥰"; "Красуня🔥 😍"; "ой біленький, де знайшли в таку пору"; "Красива! Наповнена!😍🌷"; "Згодна на всі 💯 Медитація творить чудеса🙏 💙"; "класна ❤ ️❤️ ❤ ️посмішка"; "Медитація природою!!!👏".

Зазначимо, раніше Сніжана зізнавалася, що довгий час страждала від панічних атак, тахікардії, тривожності, нервозності та агресії. Посилили її стан проблеми із зором у чоловіка. Сергій Бабкін взимку цього року почав стрімко сліпнути - тільки серія операцій в Австрії і тривала реабілітація допомогли йому повернути зір.

За цим ударом був ще один - спливла правда про зради чоловіка. Бабкін зізнався, що не гребував навіть "нічними метеликами". Сніжана знайшла в собі сили пробачити його. Більш того, вона змогла вилікуватися від своїх недуг, і допомогли їй в цьому медитації, якими вона почала займатися.

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