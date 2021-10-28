Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль представила нову відеороботу, вразивши виглядом із зачіскою, в стильних образах і в цікавих локаціях.

У 2021 році Тіна Кароль кардинально змінила свій імідж, пише Politeka.net. Репертуар артистки став більш зухвалим, а сама вона перетворилася з холодної леді в сміливу "тигрицю".

Зірка випустила альбом, де показала себе "нову", і продовжує працювати в цьому напрямку, судячи з нової відеороботи. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Тіна Кароль представила кліп на пісню "Двойной рай", в якому з'явилася в білизні на ліжку, в спідниці і топі і облягаючому костюмі. Примітно, що також співачка вирішила змінити зачіску - волосся залишилося світлими, але з'явилася чолка.

За 20 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів. Не всі користувачі Мережі добре відгукнулися про новий кліп:

"З прем'єрою! Це просто чарівно😍 ✨", "дуже красиво і жіночно🥺 😍", " ну розрив 💔 ну богиня💔", " Тіна стала клепати стандартну третьосортну російську попсу, сумно, втратила індивідуальність. Я посміялася з «Нет никаких укор» , що за альтернативна Російська?😂 ", "Божевільна 😍 неначе дівчина Бонда❤❤️🔥", "Флешбеки 2012😭 може знову в блонд, Тіно?".

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