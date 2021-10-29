Популярна українська виконавиця Тіна Кароль, яка зовсім недавно презентувала свій новий кліп, здивувала вечірніми кадрами з відпочинку в компанії друзів на пляжі.

Виконавиця почала активно займатися своїм новим проектом і тепер багато часу йому приділяє, щоб просувати ідею останнього альбому. Оскільки в цьому році зірка також відступила від консервативного стилю і почала сама вести Instagram, вона також нерідко публікує сторі.

Цього разу Кароль вирішила показати, як провела час на пляжі. До цього зірка засвітилася на вечері в компанії колег і спантеличила кадрами з пляжу. У чорній сукні з невеликим декольте, Тіна покрасувалася на березі і позувала на самоті.

Сидячи на піску і крутячись перед камерою, співачка заінтригувала образом. Раніше Кароль не розповідала, що планує відпочинок і не говорила про те, куди відправляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль кардинально змінила свій імідж. Репертуар артистки став більш зухвалим. Зірка випустила альбом, де показала себе "нову", і продовжує працювати в цьому напрямку, судячи з нової відеороботи.

Тіна Кароль представила кліп на пісню "подвійний рай", в якому з'явилася в білизні на ліжку, в спідниці і топі і облягаючому костюмі.

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