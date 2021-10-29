Співак став режисером фільму "Де гроші"

Відомий співак Михайло Хома, який відомий під псевдонімом Дзідзьо, поділився світлиною зі знімального майданчика та заінтригував шанувальників заявою.

Як пише Politeka.net, 37-річний співак та актор Михайло Хома, який побудував успішну кар’єру під псевдонімом Дзідзьо, на початку цього року оголосив про розрив із дружиною, із якою був знайомий більше 20 років, а з 2013 року жив у шлюбі.

Після розриву Дзідзьо та Ярослава Притула зайнялися власним розвитком. Жінка розпочала сольну кар’єру під псевдонімом Slavia, а Хома спробував себе у режисерстві.

Співак став режисером комедії "Де гроші", прем’єра якої відбулася 21 жовтня. Фото з прем’єри співак опублікував у своєму Instagram.

Однак, схоже, на досягнутому Михайло зупинятися не буде. Нещодавно він опублікував світлину зі знімального майданчика та заінтригував заявою.

"Готуємо щось неймовірно надихаюче з @atb.market.official і @tabletochki_ Вже зовсім скоро!", - написав Дзідзьо.

Шанувальники написали у коментарях, що з нетерпінням чекають.

"Цікаво🔥", " Думаю, це буде щось чудове..", " Чекаємо з нетерпінням😍❤️", " Красавчик!", - написали в мережі.

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