Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам, як вона виглядала 16 років тому; на фото зірка залізла на дерево та говорила по телефону.

Як пише Politeka.net, 34-річна Леся Нікітюк засвітилася на телебаченні в програмі "Розсміши коміка", згодом зірка вела тревел-програму "Орел і Решка", стала ведучою шоу "Хто зверху", "Хто проти блондинок", а також запустила власний проєкт про Україну на YouTube "Ле Маршрутка".

В Instagram за Лесею слідкує майже чотири мільйони людей. Так, Нікітюк часто розповідає шанувальникам, як пройшов її день та ділиться особистими світлинами. Цього разу Леся вирішила показати, як вона виглядала у 2005 році. Так, 18-річна Леся вилізла на дерево та говорила по телефону.

"Розмова з мамою. 2005 рік.

p.s. Після цього фото, як мінімум, мені має запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич😂", - написала Леся.

Тема розмов по телефону 16 років тому близька шанувальникам телеведучої, вони написали багато коментарів.

"😂😂😂 ти їй сказала - передзвони - за 1сек? Але случайно не встигла і зняло гривню?)😂🤦🏽‍♀️", " ото були часи😂", " Ха-ха. А хто ще пам'ятає Джинс? Ех, були часи... 😂😂😂", " 😂😂😂 ой. У нас в селі у баби так було. Щоб позвонити тре було вилізти на грушу 😂", " Згадалося: "Галя, я в маршруткє!", " Люблю Ваш гумор, Леся Іванівна! 🔥", "Ага, а ще коли розмовляли по 2 секунди безкоштовно 🤣🤣🤣", " 🔥🔥🔥🔥І в мене була така кофтинка і кеди. Навіть діджус посікундно", " В мене були точно такі кеди😂", " Кеди з Хмельницького базару? У мене теж такі були😂", - написали в мережі.

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