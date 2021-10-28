Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, прийшла на презентацію своєї спільної із Андре Таном осінньої колекції одягу.
Як пише Politeka.net, 38-річна популярна українська телеведуча, автор і ведуча програми "Світське життя", Катерина Осадча прийшла на презентацію капсульної колекції осіннього одягу, яку зірка створила разом із іменитим дизайнером Андре Таном.
На офіційній сторінці "Світського життя" в Instagram розповіли, що від 28 жовтня колекція в продажі в мережі магазинів Андре Тана та онлайн.
"Наш репортаж із презентації спільної капсули Каті Осадчої та Андре Тана - в етері цієї неділі о 18.30 на @1plus1_ua 🍁🍂🧡 Колекція в продажі від сьогодні у мережі магазинів Андре Тана та онлайн😉 Діліться враженнями в коментарях!
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P.S. Многая та благая літа, @andre_tan_official 🥳 Краще пізно, ніж ніколи😂🤦🏼♀️", - написали на сторінці.
Як відомо, у рекламній фотосесії для цієї колекції знялася сама Осадча вже через місяць після пологів. Телеведуча засвітила розкішну фігуру.
Рaніше Politeka писала, що Осадчу в "Світському житті" замінили зіркою-брюнеткою "1+1", перші фото в новій ролі: "Як вам?".
Нагадаємо, що ненафарбована Осадча з величезними вухами показала, ким вирішила стати на Хелловін: "Як вам?".
A ще Politeka повідомляла, що Осадча вразила виглядом без куртки і макіяжу на прогулянці з сином: "Все по-справжньому".