Дружина головного героя одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася сімейним фото та написала пост про трьохмісячного сина.

Як пише Politeka.net, переможниця реаліті-шоу "Холостяк" модель та блогер Даша Квіткова та український теле- та радіоведучий Микита Добринін відгуляли пишне весілля у серпні минулого року, а вже 13 липня 2021 року в них народився син Лев.

У своєму Instagram Квіткова розповідає про материнство та ділиться із шанувальниками світлинами з чоловіком та сином. Як відомо, попри те, що Леву лише три місяці, пара активно подорожує з дитиною. Нещодавно вони відпочивали в Туреччині. Так, Даша написала про свої враження від поїздки та розповіла про характер сина.

"Щодня з'являються нові фішечки, звуки, рухи та міміка. Зараз у нас маленький чоловік, який усіляко диктує свої правила та показує характер. Боюся уявити, яка петарда на нас чекає після 😅", - сказала Квіткова.

Також дівчина розповіла, що відпочинок їм дуже сподобався і вони обов’язково спланують ще один "поближче до води", адже маленькому Леву там дуже подобається.

У коментарях шанувальники написали, що хлопчик дуже схожий на маму.

"Народився Микита ,а росте Дашенька😍так цікаво", " Копія Даші❤️", "Дашина ксерокопія😢😍", " Маленькая Даша)", "Дуже на маму схожийй❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😍😍😍", " На вас Даша похожий😌", " Мамині очі 😍", - написали в мережі.

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