Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", розкрила інтригу, чого чекати від нового випуску, який знімався на українському курорті в Одесі.

Злата Огневич прийняла рішення прийти на проект "Холостячка" , щоб знайти своє кохання, повідомляє Politeka.net. Сезон потихеньку підходить до кінця і учасників стає все менше.

У минулому випуску шоу покинули відразу два учасники Вінченцо Дулепа і Роман Свечкоренко. Примітно, що останній може повернутися на проект після того, як розлучиться.

У новому епізоді Злата Огневич з кавалерами відправиться до Одеси. Про це зірка повідомила в своєму Instagram, підкріпивши кадром з ведучим шоу Григорієм Решетником.

"Хто чекає завтрашнього ефіру #ХОЛОСТЯЧКА, той я ❤ ️ будемо дивитися разом дуже зворушливу історію кохання.... Ми з @grisha_reshetnik і кращими чоловіками країни їдемо в Одесу і призначаємо вам зустріч! 👉 🏼 ",- написала Огневич.

"Чекаємо з нетерпінням 🔥", " красуня!🔥 ", "Я вже розгадала, хто твій обранець) акуратніше в сторіс з одного кафе)", "дуже чекаю❤️", "весь тиждень чекаю ❤️", "справжня королева", "Злата жги!!!! Ти талант 🔥і красуня 😍 ти мені подобаєшся ще б трохи🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "холостячка" Огневич потрапила в незручну ситуацію через вчинок залицяльника

Як повідомляла Politeka, Свечкоренко відповів, яке відношення Огневич має до його розлучення

Також Politeka писала, що Огневич вийшла світ з відомим красенем з "Співають всі" , який скандалив з Приходько