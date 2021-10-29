У мережі опублікували змонтований ролик казусних моментів на репетиціях акторів "Жіночого кварталу" та розповіли, що не завжди виходить ідеально показати номер із першого разу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці гумористичного шоу "Жіночий квартал" показали шанувальникам змонтоване відео, у якому зібрали смішні моменти із генеральної репетиції акторів до виступу.

"На генеральних репетиціях концертів "Жіночого Кварталу" трапляється всяке, але це завжди смішно. Подивіться самі😂 І не пропустіть прем'єру нового випуску вже цієї суботи, о 22:00, на 1+1!", - написали на сторінці.

Так, глядачам показали, як актори обговорюють моменти виступу, гублять мікрофони, забувають слова та ще багато казусних моментів із репетиції.

Нагадаємо, що нещодавно актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов проговорився про розлучення із дружиною Іриною, із якою прожив 18 років у шлюбі. Про причини розлучення Пікалов не говорив, сказав лише, що будинок залишив колишній дружині.

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