Суддя нового сезону популярного проєкту "Танці з зірками" Максим Чмерковський, який замінив покійного Григорія Чапкіса, вирішив сходити до перукаря та змінити імідж.

Як пише Politeka.net, 41-річний відомий українсько-американський хореограф Максим Чмерковський, якого українці знають як героя першого сезону реаліті-шоу "Холостяк", повернувся в Україну, щоб замінити покійного Григорія Чапкіса на танцювальному шоу "Танці з зірками".

У своєму Instagram Чмерковський часто ділиться світлинами та відео й розповідає про особисте життя. Цього разу хореограф записав декілька сторіс та показав шанувальникам, що прийшов до перукаря. Спершу Чмерковський записав історію "До" стрижки.

"Це "До", а скоро буде "Після", - сказав Максим та показав шевелюру, яка вже помітно відросла.

Згодом показав своїм фанатам увесь процес стрижки.

Фінальний результат зміни іміджу суддя "Танців з зірками" записав вже у дзеркалі в ліфті.

Рaніше Politeka писала, що дружина Чмерковського розповіла, чим українські "Танці з зірками" крутіші за американські: "Зробіть її 4-ю суддею".

Нагадаємо, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський пристрасно поцілував біляву красуню і публічно зізнався в коханні: фото.

A ще Politeka повідомляла, що суддя "Танців з зірками" показав красуню-дружину, від якої втік прямо в аеропорту: "Ось і приїжджає...".