Зіркові детективи шоу "Маска" співачки Оля Полякова та Настя Каменських припустили, що під маскою Грифона може заховатися герой реаліті-шоу "Холостяк" Сергій Мельник.

Як пише Politeka.net, 23 жовтня на телеканалі "Україна" відбулася прем’єра другого сезону загадкового шоу "Маска". Здогадуватися, хто зі знаменитостей сховався під загадковими костюмами разом із глядачами будуть зіркові детективи Оля Полякова, Андрій Данилко, Олег Винник, Настя Каменських та Дзідзьо.

Так, після першого ефіру стало відомо, що під маскою Баяна заховалася зіркова "мама" Вєрки Сердючки (сценічний образ детектива шоу Андрія Данилко) Інна Білоконь.

На офіційній сторінці шоу в Instagram вирішили заінтригувати глядачів та опублікували фрагмент відео, у якому Оля Полякова та Настя Каменських роздумують, що під маскою Грифона міг заховатися герой реаліті-шоу "Холостяк" футболіст Сергій Мельник.

"Так, у мене є припущення. Ще зв’язок з Огнєвіч, вона ж знімається в "Холостячці"... І там Сергій Мельник, він же футболіст", - сказала Настя Каменських.

На офіційній сторінці нагадали, що другий випуск шоу вийде в суботу о 21:00 на телеканалі "Україна".

У коментарях шанувальники написали, що це може бути і сама сестра Злати Огнєвіч, Сергій Мельник або Григорій Решетник.

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