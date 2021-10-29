Відома українська акторка, героїня реаліті-шоу "Холостячка" та суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина розставила крапки над "і" у своїх стосунках із Олександром Еллертом.

Як пише Politeka.net, 32-річна Ксенія Мішина стала героїнею першого сезону реалі-шоу "Холостячка". Обранцем зірки серіалу "Кріпосна" став гуморист та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт. Після закінчення проєкту пара продовжила зустрічатися, вони навіть жили разом. Однак, декілька місяців тому Мішина заявила, що вони з Олександром більше не разом.

Пізніше у мережі ширилися чутки, що пара помирилася і продовжує зустрічатися, однак Ксенія Мішина вирішила розставити усі крапки над "і".

На одній із фан-сторінок шоу "Холостячка" опублікували її відео-відповідь.

"Багато питань на одну і ту ж тему. Відповідаю всім, у нас немає стосунків і ми не разом", - сказала Мішина.

У коментарях шанувальники обговорили зізнання акторки.

"Блазень як Еллерт не для сімейних відносин, чисто потусити і поржати так. Але жінці з дитиною потрібне інше 👏Навіть рада за Ксю🔥🙌❤️", "Мішина винесла мозок йому напевно 😂 занадто хоче здаватися ідеальною 😂", " Сашко не для життя, він для розваг", " Мішиній, на жаль, ніхто не потрібен! Вона в шлюбі із своєю улюбленою роботою! багато спокус, тому їй хочеться бути самотньою, щоб її кохали усі і вона в цій любові купалася! дитина у неї вже є, тому це теж одна з причин, що їй постійний чоловік не потрібен!😭", "Господі, да "слава Богу". Нарешті мужик одумався може...", - написали в мережі.

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