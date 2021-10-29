Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зараз проводить час на Мальдівах, розповідаючи в деталях про подорож.

Ресторатор, який з 2009 року працює в Україні, завоював велику популярність, повідомляє Politeka.net. Ектор часто спілкується з шанувальниками в своєму Instagram, розповідаючи про життя і роботу.

З соцмережі стало відомо, що зараз ресторатор знаходиться на Мальдівах. У сторіс Хіменес-Браво розповів про перший раз.

"Це було дуже незвично, і я не знав, чи вийде у мене", - зізнався шоумен.

Як виявилося, Ектор вирішив спробувати відкрити шампанське шаблею:

"Мені провели детальний інструктаж, тому що це досить небезпечне заняття".

У підсумку щасливий ресторатор написав: "У мене все вийшло".

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво офіційно ні з ким не будує відносини, але полетівши на Мальдіви, неодноразово натякав, що у нього хтось є.

В одному з інтерв'ю суддя "Майстер Шеф" розповів, що йому подобаються привабливі і сильні жінки з певним життєвим досвідом і свіжим поглядом на життя. Шоумен цінує гостроту розуму, почуття гумору і ерудицію.

Як зазначив шеф-кухар, він ставиться серйозно до шлюбу, тому хоче для початку добре пізнати людину.

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