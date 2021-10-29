У Мережі обговорюють, як тепер виглядає співачка

Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) збентежила недавнім експериментом із зовнішністю, показавши себе в несподіваному образі в новому музичному кліпі.

Так, 36-річна артистка днями презентувала відеороботу на пісню "Подвійний рай", в якій з'явилася з новою зачіскою, передає Politeka.net.

Тіна постала все з тими ж довгими світлими локонами, але з чубчиком, через що здається, ніби вона стала зовсім іншою людиною.

Перетворення співачки активно обговорюють в Мережі. Зокрема, Кароль порівнюють з колегою по цеху, теж блондинкою, Олею Поляковою.

"Красуня👏 🔥"; "чарівна і прекрасна👏❤️👍"; "що на першому фото як Полякова (зачіска), так і на іншому (чубчик). У вас що, в шоубізі один візажист і перукар?🥴"; "Так дуже красиво, нічого не попишеш", - коментують користувачі.

Відзначимо, кліп на сингл "Подвійний рай" - це романтичний трилер. Звертаючись до кіноестетики "нульових", Кароль епатує сміливою зміною іміджу, перевтілившись в зухвалу блондинку з пістолетом.

"Подвійний рай" присвячений людині і відносинам, від яких обидва вже вільні. Я присвячую новий альбом своїй свободі", - так описала свою нову відеоороботу співачка.

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