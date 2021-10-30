Дружина відомого телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника, Христина, похвалилася наймолодшим сином і озвучила його вік.
Вже більше 10 років Григорій і Христина Решетники разом, повідомляти Politeka.net. Подружжя вже стало батьками трьох дітей - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ в 2020-му, Олександра.
Христина часто балує шанувальників сімейними знімками. Цього разу вона опублікувала фото з молодшим сином і озвучила його вік. У кадрі дружина телеведучого постала в халаті. Вона посміхалася і показувала язик, а малюк посміхався в камеру.
"11 місяців", - написала красуня.
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Публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Такий посміхашка)))❤️", " вітаю нашу красу!!! Так тримати!!! Нехай з кожним місяцем гарнішає все більше, хоча куди вже миліше😍", " ви такі класні, люблю як рідних❤️", " Поусміхався і їсти😍 🍼 🥛"," ви такі класні, люблю як рідних❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Христина Решетник розповіла, що чоловік допомагає їй з вихованням дітей.
Сам телеведучий поділився, що після вечері спілкується і грає зі своїми хлопчиками, і також вони дивляться мультики, а на ніч він читає їм книги.
Нагадаємо, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника
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