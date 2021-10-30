37-річна відома українська співачка Оля Полякова показала, як радіє теплій погоді, з'явившись на вулиці, можна сказати, в літньому одязі.

Популярна артистка, незважаючи на щільний графік концертів і зйомок, знаходить час на соцмережі, повідомляє Politeka.net. У своєму Інстаграм співачка часто розповідає про прості будні.

Зокрема, в новому пості артистка показала, що проводить час на природі. При цьому виконавиця здивувала появою майже в літньому одязі - вона позувала у футболці і джинсах, а доповнили образ стильні окуляри.

"Погода! Ураааа! А у вас там як???? Дорослих дівчаток подивилися?????",- написала співачка, нагадавши про випуск програми на Ютуб, яку вона веде разом з Машею Єфросиніною.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Почали дивитися))) ну ви нереальні! Прям відгукується, відгукується ❤️❤️❤️", " так! Подивилися! Супер, втім, як завжди! Я тепер ще й Машу полюбила))💙", " Оля і Маша вогонь🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 крім того що ржачно ще й корисно😍 😍 😍 😍 😍", " Оля, ви розумничка!! І красуня, і господиня, і форма у Вас прекрасна ❤️"," Подивилися!!!!! А мати такий плоский живіт це взагалі законно?!😮😮", - написали користувачі Мережі.

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