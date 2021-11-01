Чоловік Наді Дорофєєвої співак Володимир Дантес показав пародію на італійський гурт "Måneskin" в ефірі шоу "Маскарад", де грає у команді Ігоря Ласточкіна.

Як пише Politeka.net, 33-річний чоловік співачки Наді Дорофєєвої є одним із зіркових детективів на шоу "Маскарад". Він разом із Ігорем Ласточкіним та Іриною Білик грають проти Юрія Ткача, Маші Єфросініної та Юлії Саніної.

Як відомо, кожному епізоді шоу представники зіркових команд влаштовують змагання з пародією на популярних виконавців. Команда, що виграла, отримує право відгадувати учасників шоу першими. Цього разу в ліпсінк-батлі зійшлися Володимир Дантес та Юлія Саніна, які показали свою пародію на італійський гурт "Måneskin", які стали переможцями Євробачення.

Так, Дантес з’явився на сцені у малиновому латексному комбінезоні та в жовтих туфлях на високих підборах. Так, досить вміло спародіював вокаліста гурту Девіда Даміано.

Відео-пародією Володимир поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Косплею тільки найяскравіших)

Говорите, схожий на @maneskinofficial ?!?!", - написав співак.

Шанувальники були в захваті від виступу Дантеса.

"Мене мої очі дурять чи це в реалі??😂😂", "Дуже схоже!🔥🔥🔥", "Ось справжній переможець цього Батла 🔥🔥🔥", "Дуже і дуже 👏👏👏 Розірвав 🔥🔥🔥ну дуже органічно виглядав в образі Доміано🤗 Акторище 😘", "Крутий образ дуже йде 🔥🖤😎 🤘", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Дантес за кордоном зустрів красуню-сестру, з якою не бачився 15 років: "Таке враження, що все...".

Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес стривожив небезпечними кадрами з Португалії: "Що ти робиш, припини!".

A ще Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес розкинувся у ванній прямо в одязі і черевиках: "Красивий то який".