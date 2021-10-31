Популярний український ведучий шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук поділився із шанувальниками світлиною у светрі із красномовним написом.

Як пише Politeka.net, 37-річний український теле- та радіоведучий, актор та стендап-комік, якого українці знають як ведучого популярних шоу "Маска" та "Співають всі", часто ділиться різними фото та відео у своєму Instagram.

Так, цього разу Остапчук показав, як збирається на пробіжку. Ведучий опублікував світлину з ліфта, на якій був у спеціальних шортах та лосинах для бігу, а також у чорному светрі, на якому писало "Не розмовляйте зі мною".

"Замість тисячі слів", - підписав світлину ведучий, який виглядав втомлено.

Також Остапчук розповів, що для пробіжки він вибрав Національний Ботанічний сад імені М. М. Гришка.

"Сьогодні бігаю в парку Гришко, в центрі Києва і розумію, що осінь, все таки, моя улюблена пора. Ну красоти нереальні просто. Всім хорошого дня", - сказав Володимир.

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