Відома українська танцівниця та хореограф Ксенія Горб написала свою думку про танець Ілони Гвоздьової, Melovin’a та Лізи Русіної на вечорі тріо у "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила не йти в новий сезон. Натомість танцівниця активно коментувала та оцінювала виступи інших учасників у своєму Instagram. Через це у Гвоздьової навіть зав’язався конфлікт із учасником шоу Melovin’ом та його партнеркою Лізою Русіною.

Однак це не завадило Гвоздьовій станцювати пасодобль разом із парою на вечорі тріо у "Танцях з зірками".

Так, танець цього тріо розкритикувала хореограф, віце-чемпіонка України по десяти танцях серед молоді, майстер спорту по спортивних танцях Ксенія Горб. Танцівниця написала, що не зовсім зрозуміла номер Гвоздьової та пари. Горб написала, що їй дивно, що Melovin та Русіна самі вийшли з клітки, були питання і до техніки танцівниць. Також Горб не сподобалося, що Melovin відійшов на задній план у танці, хоча він мав би бути зіркою номера.

"Що сильно посадило цей номер – це кінцівка. Весь номер тріо емоційно розганяло глядача. Були бодрими і динамічними, але повільна парна частина дуже сильно посадила кінцівку", - написала Ксенія.

Окрім критики, танцівниця написала про плюси танцю тріо.

Рaніше Politeka писала, що скандал на "Танцях з зірками", Melovin отримав нову порцію критики від Гвоздьової: "Пара епатажна, але...".

Нагадаємо, що Гвоздьова повернулася в "Танці з зірками" і заткнула за пояс партнерку Melovin'a: "Ілона на голову вище Лізи".

A ще Politeka повідомляла, що Гвоздьову з "Танців з зірками" притиснули до стінки через висловлювання про орієнтацію: "Жахливо бачити людину...".