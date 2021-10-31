Відома українська співачка, солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, яка 11 жовтня відсвяткувала День народження, розповіла, який подарунок отримала від чоловіка.

Як пише Politeka.net, 11 жовтня цього року фронтвумен відомого гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна (справжнє ім’я Юлія Головань) відсвяткувала своє 31-річчя.

В інтерв’ю "Зірковому шляху", яке опублікували на офіційній сторінці програми в Instagram, співачка розповіла, які подарунки отримала. Співачка зізналася, що тепер вона прямо каже чоловікові, що хоче на День народження і цього року замовила декілька дороговартісних капелюшків від відомого дизайнера Ruslan Baginskiy.

"Оскільки в нас спільний сімейний бюджет, я вже навчилася говорити, чого хочу. І цього року це було кілька капелюшків від Baginskiy. У мене не було досі", - поділилася Саніна.

Також співачка зазначила, що син привітав її з Днем народження, яке припало якраз на гастролі, по Скайпу.

Рaніше Politeka писала, що Дантес і Саніна в шкірі дали жару на сцені в стилі рокерів з Maneskin: "Вилитий Даміано".

Нагадаємо, що Саніна після туру The Hardkiss натякнула на проблеми зі здоров'ям: "Юля, бережіть себе!".

A ще Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss розповіла про довгоочікувану подію: "З таким трепетом...".