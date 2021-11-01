Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий альбом "інший рай", покрасувалася з новим образом перед дзеркалом і засвітила обстановку в своєму особняку.

Тіна Кароль разом з сином Веніаміном вже давно живе в заміському будинку, який знаходиться в Зазим'ї, недалеко від Києва. Особняк, площею близько 350 кв.м, подарував дружині покійний чоловік Євген Огір, який вона потім ще якийсь час добудовувала і облаштовувала.

У двоповерховому будинку на даний момент артистка живе практично одна, адже її син вчиться в Лондоні і вкрай рідко буває вдома. Причому співачка сама стежить за оздобленням і садом свого двору.

У дворі також є будка для сторожа і будиночок для персоналу. На задньому дворі є невелике футбольне поле, зона відпочинку і сад, за яким особисто стежить артистка. Як можна помітити за новими сторі зірки, у неї досить дорога обстановка і всередині приміщення.

Оновивши свій образ, тепер Тіна частіше записує ролики будинку і демонструє обстановку, яку зазвичай приховувала:

"Зовсім інша я. Ну і що?",- пише Кароль.

На першому поверсі будинку знаходиться кілька спалень, літня кухня з панорамними вікнами, особистий Тренажерний зал і кімната для репетицій. Другий поверх повністю відведений для дитини. У цокольній частині будинку знаходиться гараж на три авто.

Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "інший рай".

Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль з новою зачіскою сидить на вікні в рожевому теплому платті і витягує картку. Артистка показала, що зважилася на гру "Правда чи дія" і заінтригувала кадрами.

Раніше Politeka писала, що Тіна Кароль зважилася зіграти в "Правду чи дію" і здивувала реакцією: "ми реально будемо це робити?".

Нагадаємо, що Тіна Кароль розкрила головну інтригу нового кліпу: "це алюзія к...".

A ще Politeka повідомляла, що Дан Балан підкорив Кароль в червоному вбранні джентльменським вчинком, кадри романтики:"Класні".