Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий альбом "інший рай", покрасувалася з новим образом перед дзеркалом і засвітила обстановку в своєму особняку.
Тіна Кароль разом з сином Веніаміном вже давно живе в заміському будинку, який знаходиться в Зазим'ї, недалеко від Києва. Особняк, площею близько 350 кв.м, подарував дружині покійний чоловік Євген Огір, який вона потім ще якийсь час добудовувала і облаштовувала.
У двоповерховому будинку на даний момент артистка живе практично одна, адже її син вчиться в Лондоні і вкрай рідко буває вдома. Причому співачка сама стежить за оздобленням і садом свого двору.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Гвоздьова нарвалася на критику після виступу з Melovin'ом на "Танцях з зірками": "Дуже сильно посадила кінцівку"
"Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу "Маска" розставила всі крапки над "i" про себе та Потапа
Обірвалося життя відомого українського актора, шанувальники невтішні: "Яка величезна втрата"
Олег Винник несподівано відреагував на залицяння учасниці шоу "Маска": "Напевно, Таюне"
У дворі також є будка для сторожа і будиночок для персоналу. На задньому дворі є невелике футбольне поле, зона відпочинку і сад, за яким особисто стежить артистка. Як можна помітити за новими сторі зірки, у неї досить дорога обстановка і всередині приміщення.
Оновивши свій образ, тепер Тіна частіше записує ролики будинку і демонструє обстановку, яку зазвичай приховувала:
"Зовсім інша я. Ну і що?",- пише Кароль.
На першому поверсі будинку знаходиться кілька спалень, літня кухня з панорамними вікнами, особистий Тренажерний зал і кімната для репетицій. Другий поверх повністю відведений для дитини. У цокольній частині будинку знаходиться гараж на три авто.
Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "інший рай".
Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль з новою зачіскою сидить на вікні в рожевому теплому платті і витягує картку. Артистка показала, що зважилася на гру "Правда чи дія" і заінтригувала кадрами.
Раніше Politeka писала, що Тіна Кароль зважилася зіграти в "Правду чи дію" і здивувала реакцією: "ми реально будемо це робити?".
Нагадаємо, що Тіна Кароль розкрила головну інтригу нового кліпу: "це алюзія к...".
A ще Politeka повідомляла, що Дан Балан підкорив Кароль в червоному вбранні джентльменським вчинком, кадри романтики:"Класні".