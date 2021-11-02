Боксер, екс-чоловік тренера шоу «Зважені та щасливі» Марини Боржемьбкої, В'ячеслав Узелков, зі скандалом покинув інтерв'ю після питання про колишню і його дітей.

Спортсмен і тренер шоу "Зважені та щасливі" розлучилися три роки тому, але досі з'ясовуються скандальні подробиці їхніх стосунків, пише Politeka.net. Зокрема, Марина Боржемська розповіла, що колишній чоловік заблокував сина, Роберта, в соцмережі, а також не спілкується і донькою, Олівією.

В інтерв'ю "Зірковому Шляху" Узелков розповів, що перший рік після розлучення був дуже важким, другий - трохи легше, і він навіть мріяв повернути сім'ю.

За словами Узелкова, колишня багато бреше про нього в інтерв'ю, але єдине, що зараз хвилює боксера - це діти, яких Боржемська налаштовує проти нього. Боксера повідомив - він бачить Роберта і Олівію три рази на рік, і навіть влітку ті відмовлялися бачитися з батьком.

Журналістка поцікавилася у спортсмена чи зверталися вони з колишньою дружиною до медіаторів, щоб вирішити конфлікт.

"Я все розумію, але спочатку потрібно повернути мізки Марині на місце, це не може бути з одного боку", - заявив Узєлков, а почувши від журналістки, що можна вирішити питання за законом, Узєлков не витримав і розлютився: "Я не хочу більше... Мене бісить ця Марина", - і залишив інтерв'ю.

Нагадаємо, екс-дружина Узелкова розповіла, як боксер ставиться до дітей після розлучення.

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