Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, постала разом з колегами, подякувавши їм за гру в "Що? Де? Коли?", в якій вони взяли участь.

Популярна артистка разом з колегами, серед яких Євген Кошовий і Валерій Жидков, взяли участь у телегрі "Що? Де? Коли?", пише Politeka.net. Про це Олена Кравець повідомила у своєму Instagram.

На знімку всі постали в білих сорочках і чорних костюмах.

"Улюблена гра родом з дитинства ще...☺️♥️", - написала артистка.

За її словами, цієї суботи відбудеться вирішальний поєдинок за вихід у фінал. Кравець заявила, що щаслива бути частиною цієї команди: "Я пишаюся вами, шановні знавці, і пропоную частіше зустрічатися і тренуватися..)) ",- написала вона.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Урааа!!😍 Шкода, що минулі випуски, де ви були капітаном - не всі доступні в Інтернеті..))", "УРА. моя найбільша любов - Лена і інтелектуальні ігри-повернулися. ❤ ️ ", "Бажаємо успіху, перемоги!👏 👏 ", "Новий склад Кабміну??", "Удачі вам в цьому складі, порвіть команду телеглядачів 6: 1! Чому не 6: 0? Тому що одне питання від мене )))", - написали користувачі Мережі.

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