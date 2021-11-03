Співачка нещодавно заявила, що колаборації з Måneskin не буде

Фронтвумен гурту "Go_A", який представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", Катерина Павленко опублікувала нове фото, на якому видно шрам на тілі.

Як пише Politeka.net, Катерина Павленко разом із гуртом "Go_A" підкорила Європу на конкурсі "Євробачення" із піснею "Шум". Попри те, що офіційно вони зайняли п’яте місце, за голосами глядачів "Go_A" опинилися на другому місці.

Окрім цього, після конкурсу переможці, італійський гурт "Måneskin", та Павленко з "Go_A" неодноразово натякали на колаборацію. Однак нещодавно Катя розставила усі крапки над "і" в програмі "Світське життя".

"Давайте я просто зараз скажу, що її не буде і ми назавжди закриємо це питання. Ми не змогли вирішити юридичні питання, які стосуються лейблу та менеджменту. Поки що гурт не готовий до співпраці через деякі нюанси юридичних питань", - розповіла виконавиця.

Попри це Павленко і "Go_A" продовжують активно працювати. У своєму Instagram Катя часто ділиться із шанувальниками новими світлинами.

Цього разу вона опублікувала чорно-біле фото, на якому видно шрам біля ключиці.

"Час виходити з темряви", - написала співачка.

"Ти сяєш і серед найбільшої темряви✨", "нереальна..✨💔", "Але треба пам'ятати, що без темряви немає й світла... Має бути баланс", "Шикарна.💥❤️", "Богиня😍", "Наша зірочка, яка світить нам з темряви🌠✨", "і лишити та зрозуміти досвід тієї темряви!", "Мабуть це той випадок коли у темряві ховается людина яка несе в собі світло", " прокидайся, люба monokate час настав пора себе відкрити 🖤🖤🖤🖤" - написали в коментарях.

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