Відома українська телеведуча та знавець етикету Ольга Фреймут поділилася архівними фото зі старшою дочкою Златою, яка цьогоріч відсвяткувала 15-річчя.

Як пише Politeka.net, 39-річна Олька Фреймут живе у шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому, до речі, сама запропонувала одружитися. Фреймут народила Локотку двох дітей – п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію. Окрім цього подружжя виховує старшу дочку Ольги, яку вона народила у 24 роки від корінного британця Ніла Мітчела.

У своєму Instagram Фреймут часто ділиться світлинами із дочкою. Цього разу телеведуча опублікувала особливі архівні фото.

"Архів, наша перша подорож зі Златою до LA. Злата, я скучаю", - написала Ольга та опублікувала фото маленької дочки у літаку.

Також Фреймут показала фото з парку розваг.

"А це після атракціонів. Ми впали у воду", - поділилася Фреймут.

Нагадаємо, що з вересня цього року Злата Мітчел розпочала навчання в школі в Америці, тому Фреймут рідко бачить дочку.

Рaніше Politeka писала, що Ольга Фреймут "дозволила" дарувати жінкам всього по одній квітці: "Щоб підкреслити...".

Нагадаємо, що Фреймут чесно розповіла про реальні заробітки ведучих та їхні хвороби: "Якщо ти вже стаєш...".

A ще Politeka повідомляла, що повернення Ольги Фреймут і Макса Єжова на "Танці з зірками" викликало різку реакцію: "Кошмар".