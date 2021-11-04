Відома українська телеведуча та знавець етикету Ольга Фреймут поділилася архівними фото зі старшою дочкою Златою, яка цьогоріч відсвяткувала 15-річчя.
Як пише Politeka.net, 39-річна Олька Фреймут живе у шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому, до речі, сама запропонувала одружитися. Фреймут народила Локотку двох дітей – п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію. Окрім цього подружжя виховує старшу дочку Ольги, яку вона народила у 24 роки від корінного британця Ніла Мітчела.
У своєму Instagram Фреймут часто ділиться світлинами із дочкою. Цього разу телеведуча опублікувала особливі архівні фото.
"Архів, наша перша подорож зі Златою до LA. Злата, я скучаю", - написала Ольга та опублікувала фото маленької дочки у літаку.
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Також Фреймут показала фото з парку розваг.
"А це після атракціонів. Ми впали у воду", - поділилася Фреймут.
Нагадаємо, що з вересня цього року Злата Мітчел розпочала навчання в школі в Америці, тому Фреймут рідко бачить дочку.
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