Відома українська співачка і учасниця другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич різко висловилася з приводу своїх частих поцілунків з чоловіками на проекті.

Після старту сезону "Холостячки" коментарі з гнівним змістом не залишають Злату Огневич і мало не під кожним постом її критикують за поведінку на шоу. Спочатку шанувальникам проекту не подобався одяг Злати і її сукні, які раніше надягали інші учасниці «Холостяка».

Потім зірку почали висміювати за незручні моменти на шоу. А цього разу перед виходом нового ефіру користувачі пройшлися по поведінці Злати на індивідуальних побаченнях і їх поцілунки. На думку фанатів, дівчина робить це занадто часто і знецінює проект зайвою відвертістю.

"Дістали вже зі своїми претензіями-чому я цілую кількох чоловіків. Досить бризкати отрутою! Я-вільна жінка, я зараз перебуваю в процесі вибору і тільки мені за нього відповідати. Підтримуєте мою позицію?» - висловилася Огневич у відповідь.

Незважаючи на зйомки проекту Злата продовжила розвивати сольну кар'єру і готувала великий концертний тур. Однак у своєму Instagram раніше співачка повідомила шанувальникам сумну новину-тур переносять.

"За вікном дощ і у мене на серці також дощ, тому що, на жаль, змушена Вам повідомити, що наш тур, який був запланований на листопад, переноситься на весну. Вся Україна в червоній зоні і ви самі розумієте, зараз не найкращі часи", - сказала Злата.

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