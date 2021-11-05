Неодноразово відому співачку Софію Ротару публіка "клала в лікарню" і навіть "ховала". Що в цьому правда, а що ні, розкрила її молодша сестра, теж артистка, Ауріка Ротару.

63-річна Ауріка Михайлівна дала інтерв'ю YouTube-блогерці DOROTYE, передає Politeka.net.

Розмова зайшла про стан здоров'я її знаменитої сестри. У свій час писали, що Софія Ротару бореться з онкологією, а після її непритомності в Уфі заговорили, що вона хвора на туберкульоз.

Ауріка розвіяла чутки, спростувавши інформацію про захворювання сестри. Вона сподівається, що Софія Михайлівна проживе ще дуже довго.

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"Це, слава богу, плітки. Все життя - коли вона була худа, писали, що у неї туберкульоз, навіть писали у свій час, що померла... Господи, люди! Робити нічого! Слава богу, вона здорова і проживе ще довго", - заявила сестра Ротару.

Софія ротару, скрін

Нагадаємо, інформація, що в співачки, нібито серйозні проблеми зі здоров'ям з'явилася в Мережі ще в 2018-му році. Тоді Ротару, відчула легке нездужання під час виступу на корпоративі в Уфі і втратила свідомість. Пізніше, з'ясувалося, що це була всього лише голодна непритомність.

У березні 2019 року з'явилися чутки, що Ротару, яка перестала з'являтися в світі, хвора на туберкульоз. А далі, страшніше - мовляв, бореться з раком.

Концертний директор співачки Сергій Лавров спростував тоді цю інформацію, розповівши, що співачка щорічно проходить обстеження в Німеччині. Їй роблять різні медичні процедури, що зміцнюють загальний стан здоров'я.

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