Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, показала, як виглядала багато років тому до пластики і косметичних процедур.

Популярна артистка сильно змінилася з роками, про що свідчать кадри з ранньої творчості Слави Камінської, а також відео, яке вона оприлюднила в Instagram, пише Politeka.net.

Так, зірка опублікувала відео з випускного. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Примітно, що тоді у співачки було інше ім'я - Ольга Кузнєцова.

На кадрах майбутня співачка постала брюнеткою в чорній сукні і з макіяжем з акцентом на очі.

"Так:)))) хтось, щось проти пластики ще має ?🤣 ",- написала Слава Камінська.

Співачка зізнавалася, що вдавалася до послуг пластичного хірурга. Артистка збільшувала собі бюст, а також робила ринопластику. Крім того, Камінська робить ін'єкції ботокса і збільшує губи.

Деякі користувачі Мережі не впізнали в тій дівчині на відео нинішню Славу Камінську:

"Ось це так...)))", "Я не можу знайти Вас😢! Ви в якій сукні то?", "Тільки я не бачу Славу???🤔 🧐 😲 ", "Ну брови тільки тонше нафарбувати, і сучасна красуня була б. Дивно що багато хто не впізнав", " це справа кожного. Але мені дуже подобається ваша зовнішність і до. 😍 ", "А мені подобається і тоді і зараз!!!💐💐💐".

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