Артист розповів, що приготував для шанувальників

Відомий український співак Олександр Пономарьов з'явився в компанії не менш відомого колеги - співака Дзідзьо (Михайла Хоми), і заінтригував своїх шанувальників.

Олександр Пономарьов та Михайло Хома - відомі українські співаки, які разом працюють над спільними піснями, пише Politeka.net.

Пономарьов у своєму новому пості Instagram розповів, що готує з колегою пісню і робота зараз прямо кипить. За словами артиста, залишилося три дні, і нова пісня буде готова. Також обидва співаки мають намір зняти кліп, прем'єра якого відбудеться на Ютуб.

"Хвилююся? Так! Але результат роботи має бути цікавим 🤓", - поділився Олександр у пості.

На знімку обидва артисти позували в чорних костюмах і такого ж кольору сорочках.

Публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"З такими голосами буде 🔥!!!", "Зацікавили неймовірно! Багато хто бажав почути ваш дует. Нарешті! Очікуємо прем'єри з нетерпінням. Бажаю легкої роботи, приємної співпраці та гарного результату!", "Пономарьов я так скучила.. все буде добре❤️", " як добре, що є талановиті молоді співаки, які високо несуть українську пісню! Божої вам підтримки і натхнення! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

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