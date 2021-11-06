"Гарному хлопцю все до лиця"

Ведучий популярних шоу на "СТБ" "Україна має талант", "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник поділився новою світлиною на фоні стадіону.

Як пише Politeka.net, 38-річний талановитий ведучий Григорій Решетник, який запам’ятався українцям завдяки шоу "Україна має талант", "Холостяк" та "Холостячка", які показують на телеканалі "СТБ", активно веде свою сторінку в соціальних мережах.

У своєму Instagram Решетник часто ділиться не тільки світлинами зі зйомок шоу, а й показує свої особисті фотографії. Цього разу ведучий у спортивному костюмі сфотографувався на фоні стадіону.

"Новий Фізрук? Як думаєте? 🤫", - підписав публікацію Решетник.

Шанувальники здогадалися, що ведучий сфотографувався на стадіоні в місті Ірпінь та написали Григорію багато компліментів.

"Місто Ірпінь☺️👍", " Ірпінь 😍😍😍", "Студенти були б не проти", " Який гарний !як завжди!🔥", "Гарному хлопцю 🔥😊все до лиця😍😍😍", - написали фанати ведучого.

Рaніше Politeka писала, що дружина ведучого "Україна має талант" Решетника влаштувала танці на вулиці, чоловік відреагував: "Я щасливий".

Нагадаємо, що Мішина в тапочках і задоволений Притула: Решетник показав, що діється за кадром "Україна має талант".

A ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника засвітила обійми з чоловіком, Цибульська не втрималася: "Чудові".